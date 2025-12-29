Бывшего соратника подполковника Черкалина заочно арестовали и объявили в розыск

Московский гарнизонный военный суд заочно арестовал полковника ФСБ в отставке Дмитрия Фролова. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Суд хотел оформить отставному офицеру принудительный привод, но пристав не застал его дома. По словам адвоката, Фролов год назад выехал в Дубай на лечение и не смог вернуться из-за запрета врача, хотя даже купил билеты на самолет.

Сначала Фролова обвинили во взяточничестве, потом суд переквалифицировал дело на менее тяжкую статью — мошенничество — и освободил отставного полковника от наказания, поскольку по делу истек срок давности. Однако кассационный суд постановил рассмотреть все заново.

Фролов служил в управлении «К» и занимался вопросами экономической безопасности, в частности, курировал банки.

По данным следствия, каждый месяц он получал деньги от «Кредитимпэкс Банка» за покровительство. Кроме того, вместе с сослуживцами подполковником Кириллом Черкалиным и майором Андреем Васильевым он обманом вынудил главу строительной компании передать им долю в уставном капитале фирмы.

