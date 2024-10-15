Суд арестовал возможного виновника пожара на АЗС в Чечне

Суд заключил под стражу водителя автоцистерны с сжиженным газом, из-за действий которого на АЗС в Грозном мог произойти пожар, унесший жизни четырех человек. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Водителя обвиняют в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть по неосторожности. Жертвами пожара на газозаправочной станции 12 октября стали двое взрослых и два ребенка. Огонь мог вспыхнуть из-за того, что водитель нарушил правила безопасности на заправке.

ЧП произошло на проспекте Мохаммеда Али. Во время пожара на АЗС прогремел взрыв от детонации цистерны с газом. Повреждения получили автомобиль и несколько зданий. Часть металлических конструкций разорвало на куски из-за взрывной волны.