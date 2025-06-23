Суд арестовал убившего 16-летнюю племянницу на Кубани мужчину

Тихорецкий районный суд арестовал 41-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 16-летней племянницы. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Девушка пропала 19 июня. Родители обратились с заявлением в полицию. В ходе поисков волонтеры обнаружили ее тело. Следственный комитет в короткий срок установил причастность дяди к убийству племянницы.

По предварительной версии, мужчина поссорился с родственницей, когда они ехали в машине. Девушка раскритиковала дядю из-за его плохого материального положения.

Подозреваемый разозлился и увез племянницу в лес, где изнасиловал и задушил. Затем он забросал труп ветками. Чтобы отвести от себя подозрения, дядя активно участвовал в поисках девушки.

Следователи возбудили уголовное дело по трем статьям: «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера» и «Убийство». Мужчина пробудет под стражей до 20 августа.