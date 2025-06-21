Дядя задушил 16-летнюю племянницу и бросил ее труп в лесу под Краснодаром

СК: мужчина связал и задушил племянницу после ссоры в Краснодарском крае

В Краснодарском крае мужчина признался в убийстве племянницы. Тело девушки он спрятал в лесу, сообщила пресс-служба СУ СК по региону.

По данным ведомства, мать обратилась в полицию с заявлением об исчезновении дочери. Женщина сообщила, что конфликтов в семье не происходило, к тому же планов уехать из дома у девушки не было.

Во время оперативных действий стало известно, что девочка погибла от рук родного дяди. Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство».

Подозреваемый рассказал, что вечером 19 июня он ехал с племянницей на автомобиле из Тихорецка в поселок Братский к родственникам. По дороге девушка стала критиковать финансовое положение дяди.

Мужчина разозлился и свернул в лесополосу. Он остановил машину, связал руки племянницы хомутами и задушил ее. Тело он решил спрятать в лесу, замаскировав ветками.

Чтобы отвести от себя подозрения, задержанный активно участвовал в поисках племянницы. В ближайшее время фигуранту дела изберут меру пресечения.

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