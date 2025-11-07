Суд арестовал троих фигурантов дела об убийстве криптомошенника Новака в ОАЭ

В Петербурге арестовали троих фигурантов дела об убийстве криптомошенника Новака

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга 7 ноября избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении троих фигурантов уголовного дела об убийстве семейной пары в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщила пресс-служба судов города.

Суд рассмотрел ходатайство следствия в отношении Константина Шахта, Юрия Шарыпова и Владимира Далекина. Всех отправили под арест на срок один месяц 23 суток — до 28 декабря 2025 года.

Шахт вину не признал и возражал против удовлетворения ходатайства следователя.

Шарыпов вину признал частично и просил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Далекин вину признал и не возражал против удовлетворения ходатайства следователя.

Процесс прошел в закрытом режиме.

Ранее стало известно, что криптомошенника Романа Новака и его жену похитили и убили россияне в ОАЭ. Правоохранители оперативно задержали подозреваемых и отправили в Россию.