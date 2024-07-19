Суд арестовал топтавшего крест дагестанского блогера

Московский суд арестовал блогера из Дагестана, которого задержали за надругательство над православным крестом. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

«С учетом позиции Дорогомиловской межрайонной прокуратуры суд заключил 28-летнего мужчину под стражу», — заявили в ведомстве.

Следователи выяснили, что 12 июля мужчина во время стрима в интернете растоптал православный крест. Правоохранители также установили, что в 2022 году фигурант через один из мессенджеров отправил три видеоролика с порнографическими изображениями несовершеннолетних.

Блогеру предъявили обвинение по статьям «Оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних» и «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий». На заседании фигурант против меры пресечения не возражал.

Ранее муфтий Исмаил Бердиев призвал строго наказать блогера за его поступки.