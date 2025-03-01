Суд арестовал советника мэра Красноярска

Советника мэра Красноярска Артура Арутюняна арестовали по подозрению в превышении должностных полномочий после попытки незаконно расторгнуть договоры купли-продажи муниципального имущества с победителем аукциона. Об этом сообщила пресс-служба управления регионального Следственного комитета.
Подозреваемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 16 суток до 12 апреля 2025 года.
Следствие считает, что в сентябре 2023 года на сайте электронной торговой площадки разместили аукцион по продаже комплекса муниципальных нежилых помещений в Красноярске на Технологической улице. Участие в аукционе приняли ООО «УСК „Сибиряк“ и „Асфальтобетонный завод“, ставший победителем торгов.
Однако советник мэра дал незаконное указание руководителю департамента городского хозяйства не передавать победителю объекты недвижимости и инициировать процедуру расторжения заключенных договоров.
Днем ранее суд арестовал экс-зампреда правительства Рязанской области Артема Никитина.
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