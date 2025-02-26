Суд арестовал счета блогера Варламова

Мещанский районный суд Москвы арестовал счета блогера и журналиста Ильи Варламова*, обвиняемого в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

«Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счетах, принадлежащих Илье Александровичу Варламову*», — заявили в пресс-службе.

В июне 2024 года суд из-за отсутствия плашки иностранного агента в публикациях оштрафовал Варламова* на 30 тысяч рублей. Также на него составляли протокол по статье о дискредитации действий Вооруженных сил России. В список иноагентов блогера занесли в марте 2023 года.

В ноябре 2024 года в отношении Варламова* завели уголовное дело.

*внесен Министерством юстиции в реестр иностранных агентов на территории РФ.