Против блогера Варламова возбудили уголовное дело

В отношении блогера Ильи Варламова* возбудили уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах. Об этом сообщила пресс-служба московской прокуратуры.
По ее данным, 40-летний блогер дважды в течение года привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Несмотря на это, Варламов* продолжил распространять в Сети материалы без указания своего статуса.
«Расследование на контроле в прокуратуре», — отметили в пресс-службе.
В июне суд оштрафовал Варламова* на 30 тысяч рублей из-за за отсутствия плашки иностранного агента в публикациях. Ранее на него составили протокол по статье о дискредитации ВС России. В список иноагентов блогера занесли в марте 2023 года.
* Признан в России иностранным агентом.
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