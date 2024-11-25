Против блогера Варламова возбудили уголовное дело

В отношении блогера Ильи Варламова* возбудили уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах. Об этом сообщила пресс-служба московской прокуратуры.

По ее данным, 40-летний блогер дважды в течение года привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Несмотря на это, Варламов* продолжил распространять в Сети материалы без указания своего статуса.

«Расследование на контроле в прокуратуре», — отметили в пресс-службе.

В июне суд оштрафовал Варламова* на 30 тысяч рублей из-за за отсутствия плашки иностранного агента в публикациях. Ранее на него составили протокол по статье о дискредитации ВС России. В список иноагентов блогера занесли в марте 2023 года.