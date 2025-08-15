Суд арестовал подозреваемого в убийстве судьи в Камышине до 14 октября

Центральный районный суд Волгограда до 14 октября арестовал задержанного по подозрению в убийстве федерального судьи жителя Камышина. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Волгоградской области.

«Центральный районный суд Волгограда разделил позицию следствия и прокуратуры, избрав фигуранту дела меру пресечения в виде заключения под стражу до 14 октября 2025 года», — заявили в ведомстве.

В прокуратуре добавили, что вечером 14 августа 2025 года около дома 33 на улице Советской в Камышине обнаружили тело 40-летнего федерального судьи с колото-резаными и огнестрельными ранениями.

По подозрению в совершении преступлений задержали 47-летнего местного жителя.

