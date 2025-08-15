Забившего молотком учительницу танцев в Дзержинске задержали

СК заявил о задержании подозреваемого в убийстве тренера по танцам в Дзержинске

Подозреваемого в убийстве тренера по танцам и фитнесу задержали в Дзержинске. Мужчина признался в совершении преступления, сообщила пресс-служба СК по Нижегородской области.

Правоохранители предъявили ему обвинение. На допросе 40-летний мужчина рассказал, что напал на незнакомую женщину в лесополосе.

Он задушил жертву, нанес несколько ударов молотком по голове и совершил действия сексуального характера.

Потом злоумышленник похитил имевшиеся при ней деньги и скрылся. Следователи обратились в суд с ходатайством о взятии обвиняемого под стражу.

Учительницу танцев обнаружили неподалеку от реки Воложка с признаками избиения, удушения и сексуального насилия. Уголовное дело возбудили по статье об убийстве.

Знакомая убитой рассказала 360.ru, что та вела здоровый образ жизни и всегда помогала другим. Погибшая часто приходила на реку Воложка позагорать.