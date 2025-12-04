«Пытали по ночам». Постоялица рассказала о жизни в рехабе Ленинского округа

Постояльцы частного реабилитационного центра «СеРЦА», принадлежащего сети блогера Максима Антонова, переживали нечеловеческие пытки. Об этом в комментарии РЕН ТВ рассказала девушка, которая провела в рехабе три месяца.

Она пояснила, что в реабилитационный центр попала под давлением. Сначала сотрудники рехаба использовали против нее болевые приемы, а после обливали ледяной водой, заставляя подписать добровольное согласие.

В доме ее поселили на третьем этаже, где жили другие постоялицы. По ее словам, каждую ночь снизу доносились крики других жильцов, которые просили о помощи.

«Девочку при мне замотали скотчем полностью, как куколку бабочки — руки, ноги и рот, и трое суток она лежала на полу», — заявила освобожденная клиентка рехаба.

Она добавила, что так сотрудники реабилитационного центра наказывали нарушителей правил дома, которые они сами установили.

В пресс-службе подмосковного главка МВД заявили, что задержание сотрудников и руководства реабилитационного центра в Ленинском городском округе провели по жалобе сбежавшей оттуда москвички. Пострадавшая заявила, что у нее забрали деньги и пытали вместе с сестрой.

Внутри частного дома, где располагался рехаб, находились 30 человек в возрасте от 19 до 75 лет. Подмосковный главк Следственного комитета завел уголовное дело о незаконном лишении свободы.

В этот же день криминалисты освободили жителей еще одного частного реабилитационного центра «Неугасимая надежда» в Егорьевске, где постояльцы также пожаловались на жестокое обращение. Против задержанных сотрудников и руководства центра завели дело о незаконном лишении свободы, совершенном группой лиц.