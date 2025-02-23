Суд арестовал одного из подозреваемых в издевательствах в Каменске-Уральском

Суд отправил под стражу одного из трех молодых людей, издевавшихся над двумя девушками на автомойке в Каменске-Уральском Свердловской области. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Ходатайство следствия об аресте мужчины 2004 года рождения рассмотрел Синарский районный суд. Молодому человеку предъявили обвинение по статьям о хулиганстве, похищении и принуждении к действиям сексуального характера.

«Прокурором в суде дано заключение о необходимости избрания в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, поскольку мужчина обвиняется в совершении тяжких преступлений», — заявили в пресс-службе.

Подозреваемый может препятствовать следствию, уничтожить или скрыть доказательства и оказать давление на потерпевших. В связи с этим суд отправил предполагаемого преступника под стражу на один месяц и 15 дней — до 4 апреля. Постановление инстанции пока не вступило в законную силу.

Обвинение предъявили еще двум подозреваемым. По версии следствия, молодые люди привезли девушек на автомойку и издевались над ними. Одна из жертв была несовершеннолетней.