Суд арестовал обвиняемого в убийстве и расчленении семейной пары в Подмосковье

Суд заключил под стражу 65-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве супружеской пары в Истре Московской области. Об этом сообщило Главное следственное управление СК России по Московской области .

По версии следствия, преступление произошло в конце августа в доме фигуранта. Мужчина застрелил знакомых ему супругов, в результате чего они погибли.

После этого обвиняемый, как полагают следователи, попытался скрыть следы преступления. Он расчленил тела погибших, а затем закопал останки на своем участке.

Мужчине предъявили обвинение в убийстве двух человек по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ. Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

В конце августа суд арестовал двух несовершеннолетних девочек, подозреваемых в убийстве ребенка в Подмосковье. Обеих заключили под стражу до конца октября.