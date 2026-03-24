Суд арестовал обвиняемого в смертельном пожаре в Москве

Таганский районный суд города Москвы на два месяца арестовал мужчину, обвиняемого в гибели четырех человек при пожаре на Николоямской улице. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов.

Там уточнили, что обвиняемого в причинении смерти по неосторожности двум и более лицам зовут Чернов Евгений Петрович. Его анкетные данные совпадают с именем бывшего циркового артиста.

«По данным следствия, Чернов в ночное время распивал спиртные напитки и курил, в результате чего произошел пожар в его квартире, а затем огонь распространился на соседние», — рассказали в пресс-службе.

В прокуратуре Москвы сообщили, что на допросе обвиняемый рассказал, что уснул с сигаретой во рту за просмотром фильмов на компьютере. Он проснулся от запаха гари, а когда увидел пепел на кресле, то вскочил, чтобы его встряхнуть, и в этот момент мебель загорелась.

По словам обвиняемого, он открыл балкон, что усилило пламя. Тушить горящее кресло мужчина не стал и выбежал из квартиры.

Ему предъявили обвинение по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

В пожаре, который произошел 23 марта в жилом доме, погибли четверо: два мужчины и две женщины. Еще три человека пострадали, они находятся в больнице.