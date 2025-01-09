Полицейские задержали подозреваемого за жестоком убийстве девушки в Солнечногорске

Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве бывшей возлюбленной в Солнечногорске. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД.

По данным следствия, в ночь на 8 января мужчина приехал к дому бывшей сожительницы в Алабушеве и увидел ее с другим. Он решил расправиться с обоими и купил бензин, после чего облил дверь и поджег.

Женщина не смогла выбраться из горящего дома и погибла. Ее новому мужчине и их соседу удалось спастись. Поэтому поджигателя обвинили еще и по статье о покушении на убийство.

Задержанный признал вину. По данным областной прокуратуры, скоро его должны взять под стражу. Надзорное ведомство взяло расследование под контроль.

В декабре жительница Пермского края сожгла дом возлюбленного, приревновав его к общей знакомой. Хозяин дома смог сам потушить возгорание, но женщине все равно грозит тюремный срок.