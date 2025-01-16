Суд арестовал нового фигуранта по делу об убийстве Кириллова
Нового фигуранта по делу об убийстве Кириллова Падиева арестовали до 17 февраля
Басманный суд Москвы арестовал Рамазана Падиева, обвиняемого по делу об убийстве начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.
Суд отправил Падиева под стражу на срок 1 месяц 3 суток, а именно — до 17 февраля.
Следствие считает, что Падиев и другой подозреваемый арендовали для исполнителя теракта — Ахмаджона Курбонова.
Неустановленный куратор переводил деньги для оплаты аренды на счет Точиева. При этом сам Падиев лично ездил в хостел, вел видеосъемку внешней обстановки и внутри помещения. После этого он в одном из торговых центров Москвы передал Курбонову ключи от комнаты, в также оплачивал продление аренды.
Кириллов погиб утром 17 декабря в Москве. Когда высокопоставленный военный вместе помощником вышел из дома, сработало установленное на припаркованном у подъезда самокате взрывное устройство. Оба мужчины скончались на месте.