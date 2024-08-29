Суд арестовал мужчину, выстрелившего в школьника в Дрожжине

СК: ранившего ребенка из пневматики мужчину отправили в СИЗО на два месяца

Мужчину, который ранил из пневматического пистолета девятилетнего мальчика в поселке Дрожжино Ленинского городского округа, задержали на два месяца. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России.

Сотрудники уголовного розыска оперативно установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый житель Свердловской области 1988 года рождения, которого и доставили в отдел.

Судья вынес решение заключить 36-летнего обвиняемого под стражу до 28 октября 2024 года. В ходе допроса он признал свою вину.

Расследование уголовного дела продолжается.

По предварительным данным, мужчина ранил из пневматической винтовки девятилетнего мальчика 27 августа, когда тот играл на футбольном поле возле одного из домов. Ребенок получил сквозное ранение.