Суд арестовал министра архитектуры и строительства Владимирской области Батурина

В Ивановской области суд арестовал бывшего главу департамента строительства и архитектуры региона Александра Батурина. Чиновника, который сейчас занимает должность министра архитектуры и строительства Владимирской области, заподозрили в растрате 12 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба ивановской прокуратуры.

«В Ивановской области прокурором поддержано ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в отношении обвиняемого в растрате бюджетных средств в сумме почти 12 миллионов рублей», — уточнили в ведомстве.

Суд заключил подозреваемого под стражу до 5 августа 2024 года.

Уголовное дело против Батурина связано с капитальным ремонтом кинотеатра «Современник» в Иванове. По данным прокуратуры, в 2019 году областной департамент строительства и архитектуры принял и оплатил работы на подготовку проектной документации на ремонт. Но фактически подрядчик работы не выполнил. Сумма ущерба составила около 12 миллионов рублей.

Прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Растрата бюджетных средств в особо крупном размере».

В мае этого года суд арестовал по подозрению коррупции замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрея Кислицына.