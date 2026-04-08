Суд арестовал имущество кубанской «золотой судьи» Хахалевой и ее семьи

Имущество бывшей судьи Елены Хахалевой и 36 связанных с ней людей, а также доли и деньги их фирм арестовали. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

По решению Октябрьского районного суда Краснодара имущество обратили в пользу государства. Ответчики — Елена Хахалева, ее муж, мать и сестра Наталия, которая тоже работает судьей. Иск на них составили из-за нарушения антикоррупционных запретов.

Семья через суды оформляла лучшие сельхозугодья на фирмы мужа. Так они забрали себе больше 12,5 тысячи гектаров земли. На эти деньги покупали квартиры, дома, дорогие машины и драгоценности. Сестра-судья помогала: освобождала компании мужа от многомиллионных налогов.

На мать экс-судьи с 2014 по 2020 год оформили имущество на сумму свыше 100 миллионов рублей. Теперь незаконно нажитое вернут государству. Судебное заседание назначили на 16 апреля.

Журналисты Хахалеву прозвали «золотой судьей» после скандала со свадьбой ее дочери. В 2017 году на торжество потратили около двух миллионов долларов.

В прошлом году экс-судью задержали в аэропорту Баку. Азербайджан отказался экстрадировать ее в Россию.