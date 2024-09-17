Суд арестовал имущество генерала Беглова на 49 миллионов рублей

Под арест попали две квартиры в Одинцовском районе Подмосковья на сумму в 28 миллионов рублей, дача с участком в СНТ «Роспроект» в Можайском районе, доля в квартире в Балашихе и машина Volkswagen Tiguan 2011 года выпуска.

Общая сумма арестованного имущества составила 49 миллионов рублей и деньги на счету в одном из российских банков, сколько именно, неизвестно.

В марте прошлого года в отношении Беглова возбудили уголовное дело о получении взятки. Вместе с ним под следствием находятся еще три фигуранта.

Речь идет о бывшем начальнике специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни полковнике Александре Алееве. Его обвинили в получении взятки с использованием служебного положения. Также по делу проходят Артем Бережной и Дмитрий Красногорский. Их обвиняют в даче взятки и посредничестве при ее передаче.