Сотрудники Центральной энергетической таможни сознались во взяточничестве
РИА «Новости»: фигуранты дела о взятках от экс-главы «Лукойла» признали вину
Руководящие сотрудники Центральной энергетической таможни ФТС России признали вину по статье о получении взятки от экс-главы управления «Лукойла» Алексея Степанова. Об этом РИА «Новости» рассказали в правоохранительных органах.
Их также обвинили в незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
«Фигуранты признали вину», — сообщил собеседник агентства.
По делу проходят Алексей Акимов, Сергей Петрович и Андрей Брехов. В апреле суд отправил их под домашний арест.
Бывшего главу подразделения «Лукойла» Алексея Степанова арестовали по делу о взятке в апреле. Тогда суд отправил его в СИЗО до 6 июня.
Ранее за взятку арестовали бывшего сотрудника Минобороны Андрея Чекмазова. По версии следствия, он вместе со своим заместителем получили от замгендиректора компании «Оборонтест» Александра Сухарева 7,7 миллиона рублей за покровительство.