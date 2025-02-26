Суд арестовал имущество экс-мэра Сочи Копайгородского по делу о взятке

Мещанский суд Москвы наложил обеспечительный арест на имущество бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, обвиняемого во взятке в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции.
Инстанция также арестовала деньги и имущество градоначальника, его родственников и других лиц в рамках расследуемого дела.
В середине февраля суд продлил арест Копайгородскому на три месяца. Стороне защиты отказали в ходатайствах об изменении меры пресечения на иную — не связанную с пребыванием под стражей.
Бывшего мэра Сочи заподозрили в получении взятки от предпринимателя в размере 43 миллионов рублей. Чиновнику передали деньги через жену, которая выступила посредником. Также Копайгородскому инкриминировали хищение двух земельных участков общей стоимость 3,7 миллиона рублей.
Посол Украины заявил о критической нехватке мужчин для мобилизации
Загадочные вонючие сгустки вынесло на британский пляж
Стало известно, почему в марте пенсии будет меньше февральских
Назван лидер доверия на Украине. Зеленскому досталось лишь третье место
В Латвии пожаловались на учителя, терроризировавшего школьников гимном Украины
Стало известно, сколько доз кетамина получил Мэттью Перри перед смертью
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте