Суд арестовал имущество экс-мэра Сочи Копайгородского по делу о взятке

Мещанский суд Москвы наложил обеспечительный арест на имущество бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, обвиняемого во взятке в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции.

Инстанция также арестовала деньги и имущество градоначальника, его родственников и других лиц в рамках расследуемого дела.

В середине февраля суд продлил арест Копайгородскому на три месяца. Стороне защиты отказали в ходатайствах об изменении меры пресечения на иную — не связанную с пребыванием под стражей.

Бывшего мэра Сочи заподозрили в получении взятки от предпринимателя в размере 43 миллионов рублей. Чиновнику передали деньги через жену, которая выступила посредником. Также Копайгородскому инкриминировали хищение двух земельных участков общей стоимость 3,7 миллиона рублей.