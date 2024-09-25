Экс-мэра Сочи задержали на СВО. Как Копайгородский связан с делом кладбищенской мафии?

Бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского задержали сегодня в Луганске. Пост главы города-курорта он оставил в мае под предлогом перехода на другую работу, но вскоре после этого стало известно, что экс-мэр отправился добровольцем в зону специальной военной операции. Что известно о Копайгородском, его возможных связях с кладбищенской ОПГ и службе на СВО, разбирался 360.ru.

Кто такой Алексей Копайгородский: краткая биография Копайгородскому 39 лет. Известно, что целых 10 лет (с 2003 по 2013 год) он служил в Вооруженных силах России, а в 2014-м начал работать в администрации Краснодарского края, где за несколько лет сменил ряд должностей, в том числе побывал на посту вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. В сентябре 2019-го стал мэром Сочи.

У экс-главы администрации города-курорта есть супруга и пятеро детей, которые, по данным Shot, владеют 12 земельными участками, коттеджем и квартирой площадью почти 300 квадратных метров. Счастливыми владельцами всей этой недвижимости их сделал отец семейства, заблаговременно оформив объекты на самых близких и дорогих сердцу людей.

Фото: РИА «Новости»

По информации Mash, у отца жены Копайгородского имеется парковка за 63 миллиона рублей, несколько ТЦ и помещений для торговли, а у матери — квартира в ЖК «Адмирал» стоимостью ни много ни мало 53 миллиона рублей, ресторан, бургерная, а также апартаменты в элитных жилых комплексах Геленджика и Краснодара. Весной прошлого года также всплыли интересные подробности о предпочтениях Копайгородского в одежде. Оказалось, что чиновнику нравится носить люксовые вещи стоимостью порядка двух миллионов рублей. В частности, на нем замечали пуховик и ветровку, похожие на Loro Piana, плащ и шелковый бомбер Brioni, а также куртку, предположительно, бренда Canali.

Копайгородский в должности мэра Сочи

Фото: РИА «Новости»

Копайгородский стал мэром Сочи в сентябре 2019 года и проработал на этом месте пять лет. О его отставке стало известно в минувшем мае. Администрация Краснодарского края тогда опубликовала релиз о встрече чиновника с губернатором Вениамином Кондратьевым.

На ней Копайгородский отметил, что за время работы главой Сочи ему удалось реализовать «множество важных и необходимых городу проектов», навести порядок в строительной сфере и открыть новые школы, детсады и спортивные объекты, а также положить начало «масштабной работе по модернизации городской инженерной инфраструктуры».

Фото: РИА «Новости»

Свое решение оставить пост он объяснил переходом на другое место работы. Правда, что это было за место, так никто и не узнал. Кладбищенская ОПГ в Сочи: кто в нее входил и чем она занималась По неподтвержденным данным, Копайгородского заподозрили в создании организованной преступной группировки и продаже мест на кладбищах, отметил источник Shot.

Ранее главарем кладбищенской ОПГ считали бывшего советника Копайгородского Родиона Пищура. По предварительным данным, он требовал деньги с родственников за обеспечение мест для умерших на городском кладбище. Стоимость мест стартовала от 200 тысяч до трех миллионов рублей. Вести преступный бизнес фигуранту помогали несколько лиц. Ежемесячный заработок ОПГ составлял от 10 до 15 миллионов рублей.

Фото: РИА «Новости»

Пищура задержали минувшим летом. В начале августа Центральный районный суд Сочи арестовал его на два месяца. В СИЗО он пробудет до 30 сентября. Теперь, как утверждает собеседник Shot, возникли подозрения, что с ОПГ имел связь и Копайгородский, а также его бывший заместитель Олег Бурлев и глава Хостинского района города Иван Савин. РИА «Новости» утром 25 сентября сообщало, что у обоих сегодня провели обыски. По словам источника Mash, Бурлева ранее обвиняли в том, что он подмял под себя все турфирмы и буквально устроил в Сочи новые 90-е. Один из местных бизнесменов рассказал каналу, что чиновник запугивал всех несогласных с ним предпринимателей, делая все, что их дела пошли плохо.

Копайгородский на СВО

Фото: РИА «Новости»

После отставки с поста мэра Сочи Копайгородский ненадолго выпал из медиаполя. О новом месте работы официальных заявлений несколько месяцев не делал, и только в сентябре оказалось, что он ушел добровольцем на СВО.

Данные об этом 12 сентября со ссылкой на источник в ветеранских кругах опубликовал ТАСС. Собеседник агентства уточнил, что экс-мэр проходит службу в Луганской Народной Республике. Официально Копайгородский это не подтверждал.

Причины задержания Алексея Копайгородского 25 сентября

Фото: РИА «Новости»

О задержании Копайгородского стало известно утром 25 сентября. По информации Shot, его взяли в Луганске, а после доставили в Москву для избрания меры пресечения.

Также появлялись данные, что у бывшего мэра и нескольких его возможных подельников провели обыски, а правоохранители допросили в том числе жену Копайгородского.

Фото: Суды общей юрисдикции Москвы / Telegram

Где сейчас экс-мэр Сочи и что будет дальше Вечером в среду пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы сообщила о рассмотрении ходатайства следствия об избрании меры пресечения Копайгородскому. Бывшего чиновника доставили в Мещанский суд. В чем он подозревается, при этом официально не уточнили. По информации РИА «Новости», ему инкриминируют преступление по статье о присвоении или растрате (часть 4 статья 160 УК РФ). В случае обвинительного приговора санкция по ней предусматривает до 10 лет лишения свободы и крупный штраф.