Суд арестовал экс-замгубернатора Челябинской области Богашова до 22 сентября

Басманный суд Москвы до 22 сентября арестовал бывшего замгубернатора Челябинской области Александра Богашова и министра имущества Челябинской области Эльдара Белоусова в СИЗО до 22 сентября. Об этом сообщил 360.ru источник в правоохранительных органах.

«Сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области, а также Центрального аппарата Следственного комитета (Москва) задержали бывшего вице-губернатора Челябинской области Александра Богашова в рамках расследования дела о превышении должностных полномочий», — уточнил источник.

Он напомнил, что Богашев сейчас занимает должность замруководителя департамента ПАО «Новатэк» (Москва)

Фигуранты через подконтрольного директора компании организовали незаконное строительство оздоровительного комплекса в резиденции губернатора Челябинской области на 50 миллионов рублей.

Накануне стало известно, что министра имущества Челябинской области задержали.