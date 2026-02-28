Суд арестовал двух обвиняемых в похищении девочки в Смоленске

Заднепровский районный суд Смоленска днем 28 февраля арестовал двух обвиняемых в похищении девятилетней девочки. Об этом в телеграм-канале сообщила прокуратура Смоленской области.

Суд установил, что утром 24 февраля, обеспокоенная долгим отсутствием дочери, мать вышла на лестничную площадку и увидела собаку.

Девочки рядом не было, и женщина начала самостоятельные поиски. Просмотрев записи с установленных на здании детского сада камер видеонаблюдения рядом с домом, она обнаружила, что ребенок не выходил из подъезда через главный вход, однако в доме имеется запасной выход. После этого женщина обратилась в полицию.

Девочку оперативно разыскали в доме по улице Маршала Еременко, вместе с ней находились оба фигуранта. Расследование дела продолжается.

Ранее стало известно, что похититель девочки в Смоленске вынес ее в сумке, заклеив рот скотчем.