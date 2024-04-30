Мужчина из ревности чуть не зарезал бывшую жену в примерочной ТЦ в Москве | 360°

30 апреля 2024, 10:32
Мужчина из ревности чуть не зарезал бывшую жену в примерочной ТЦ в Москве
СК: в Москве мужчина набросился на экс-супругу с ножом в ТЦ
Бывший муж набросился на 30-летнюю женщину с ножом в примерочной торгового центра в Москве. Раненая попала в больницу. Нападавшего задержали. Об этом сообщила пресс-служба столичного СУ СК.
Преступление произошло в ТЦ на Святоозерской улице 29 апреля. Мужчина приревновал бывшую жену. Судя по кадрам с места происшествия, он едва не убил ее прямо в примерочной, а потом как ни в чем не бывало вышел из бутика на глазах сотрудников, разговаривая по телефону.
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Тридцатисемилетнего подозреваемого задержали в кратчайшие сроки. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.
Женщине оказывают помощь в столичном медицинском учреждении.
Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК РФ). Они осмотрели место ЧП, допросили свидетелей и назначили судебные экспертизы, в том числе судебно-медицинские и дактилоскопические.
Ранее в апреле от рук мужа погибла глава села Тунка в Бурятии Таисия Леонтьева. Супруг застрелил ее из ружья.
Уголовное дело
Преступления
СК РФ
Следственный комитет России
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