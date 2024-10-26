Суд арестовал авто и счета сестры экс-замначальника управления ВВ МВД Долгих

Московский суд наложил арест на автомобиль и счета сестры бывшего заместителя начальника управления строительства и расквартирования главкомата внутренних войск МВД России Игоря Долгих Ирины. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

В рамках уголовного дела о взяточничестве и легализации денежных средств против Игоря Долгих в собственности Ирины Долгих обнаружены автомобиль и денежные средства на 24 счетах. Следствие попросило продлить ранее наложенный арест, суд согласился с ходатайством.

Ирина Долгих заявила, что автомобиль приобрела сама, а на арестованных счетах находятся ее личные денежные средства.

Через два года после ареста в деле Игоря Долгих появилось новое обвинение. Следствие вменило ему отмывание денег. Ранее его обвиняли только по статье «Получение взятки в особо крупном размере».