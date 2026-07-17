Студенты-иностранцы подожгли релейные шкафы за $300

Студенты столичного вуза подожгли два релейных шкафа на одном из перегонов Павелецкого направления Московской железной дороги. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк .

«Произошло возгорание двух релейных шкафов. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что причиной стал поджог», — рассказала она.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Террористический акт». Оперативники задержали двоих подозреваемых — иностранцев, которые учатся в одном из московских вузов.

С одним из студентов через мессенджер связался неизвестный. Он предложил поджечь объекты транспортной инфраструктуры за деньги. Молодой человек согласился и привлек своего знакомого: вместе они подпалили релейные шкафы и снимали происходящее на видео. Иностранцы заработали за это 300 долларов (примерно 23 тысячи рублей).

Фигурантам предъявили обвинение и отправили их под стражу.

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