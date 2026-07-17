Студенты-иностранцы подожгли релейные шкафы за $300
Волк: иностранные студенты из московского вуза подожгли релейные шкафы за $300
Студенты столичного вуза подожгли два релейных шкафа на одном из перегонов Павелецкого направления Московской железной дороги. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
«Произошло возгорание двух релейных шкафов. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что причиной стал поджог», — рассказала она.
Полиция возбудила уголовное дело по статье «Террористический акт». Оперативники задержали двоих подозреваемых — иностранцев, которые учатся в одном из московских вузов.
С одним из студентов через мессенджер связался неизвестный. Он предложил поджечь объекты транспортной инфраструктуры за деньги. Молодой человек согласился и привлек своего знакомого: вместе они подпалили релейные шкафы и снимали происходящее на видео. Иностранцы заработали за это 300 долларов (примерно 23 тысячи рублей).
Фигурантам предъявили обвинение и отправили их под стражу.
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