Полицейские задержали новосибирца, подозреваемого в поджоге вышки сотовой связи

В Новосибирске задержали подозреваемого в поджоге вышки сотовой связи, действующего по наводке кураторов. Об этом сообщила пресс-служба ГУМВД по региону.

Сначала в дежурную часть пришло сообщение о возгорании на вышке. На место прибыли полицейские, обнаружили зажигалку и остатки горюче-смазочного вещества.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Центра по противодействию экстремизму областного главка МВД совместно с сотрудниками регионального УФСБ России установили и задержали подозреваемого в совершении поджога», — заявили в ведомстве.

Им оказался 18-летний юноша. Он признался, что выполнял задание от куратора. С ним вел переписку в мессенджере. За диверсию пообещали вознаграждения. Поджог задержанный снял на камеру телефона для отчета и отправил анонимному начальнику.

В итоге правоохранители возбудили уголовное дело по статье о диверсии. За нее грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее Московский областной суд приговорил к 15 годам и шести месяцам лишения свободы Станислава Кравченко за диверсию. Мужчина поджег вышку сотовой связи.