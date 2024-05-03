Студента ВШЭ наказали за дискредитацию армии и экстремизм | 360°

Криминал 03 мая 2024, 14:11 Студента ВШЭ наказали за дискредитацию армии и экстремизм Тверской суд Москвы арестовал студента ВШЭ Морозова за символику ЛГБТ РИА «Новости»

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Студента Национального исследовательского университета Высшая школа экономики Данила Морозова оштрафовали на 50 тысяч рублей за публичную дискредитацию российской армии и арестовали на 15 суток за демонстрацию символики ЛГБТ*. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Оба административных дела рассмотрел Тверской районный суд Москвы. Студент опубликовал в своем Telegram-канале два поста, которые стали поводом для разбирательства. Данил Морозов написал о негативном отношении к проведению спецоперации на Украине, и его признали виновным по части первой статьи 20.3.3 КоАП России «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС России». Судья назначил парню штраф в размере 50 тысяч рублей.

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В другом сообщении студент показал символику ЛГБТ*. Его приговорили к 15 суткам административного ареста за преступление по части первой статьи 20.3 КоАП России «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций».

В пропаганде ЛГБТ * обвинили популярный сервис «Кинопоиск». Ura.ru сообщил, что платформе грозит крупный штраф или приостановка работы.

* Международное движение ЛГБТ включили в реестр экстремистских и террористических организаций, запретили на территории России.