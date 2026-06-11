Студента, укравшего мопед у Жукова, приговорили к принудительным работам

Останкинский районный суд Москвы приговорил второкурсника одного из столичных вузов к трем годам принудительных работ за кражу электромопеда у семьи основателя музыкального коллектива «Руки вверх!» Сергея Жукова. Об этом сообщил ТАСС .

«Признать Меркулова виновным по части 3 статьи 158 УК России (кража в крупном размере) и назначить ему наказание в виде исправительных работ на срок три года, с удержанием 15% дохода в бюджет России», — заявили в зале суда.

Студент будет отбывать наказание в исправительном центре, добираться до места назначения ему придется своим ходом.

Дело о краже возбудили после того, как у семьи Жукова похитили электрический мопед модели Sur-Ron Light Bee X. Жену певца признали потерпевшей.

Осужденный заявил, что увидел в чате любителей электротранспорта пост о бесхозном мопеде на проспекте Мира. Он отметил, что дважды пытался отыскать владельца.

Ранее директор Жукова опроверг новости о запрете на выезд артиста за границу из-за долга. Он отметил, что счет уже оплатили.