Студента РУДН Дукаева признали социально опасным

Арестованного в ноябре прошлого года студента второго курса РУДН Арбу Дукаева суд признал социально опасным. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на официальные документы.

«Характер и обстоятельства совершенного обвиняемым преступления, приведенные выше сведения о его личности в совокупности свидетельствуют о том, что Дукаев социально опасен, и избрание в отношении него меры пресечения, не связанной со строгой изоляцией от общества, невозможно», — сказано в документах.

Дукаеву вменяют статью «Склонение, вербовка или вовлечение лица в совершение теракта, а равно финансирование терроризма». Суд продлил студенту содержание под стражей до 21 мая. В рамках предварительного расследования следствие намерено получить заключение амбулаторной комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы. Также необходимо предъявить Дукаеву обвинение и допросить в статусе обвиняемого. Студенту может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Дукаева задержали в конце прошлого года по обвинению в попытке вербовки знакомых в ряды террористической организации. Подозреваемый просил отправить его под домашний арест под предлогом ухода за тяжелобольным отцом. Суд доводы не принял и отправил его под стражу.