Студента российского вуза задержали за вербовку знакомых в ряды террористов

Силовики в Москве задержали студента Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы по обвинению в попытки вербовки знакомых в ряды террористической организации. Об этом сообщил ТАСС .

Задержанным оказался Арби Умарович Дукаев, студент второго курса Ф ГАОУ ВО «РУДН имени Патриса Лумумбы», ранее не судимый, не трудоустроенный, имеющий гражданство России и высшее образование. Ему предъявили обвинение по статье «Вербовка, склонение или вовлечение лица в совершение теракта».

В Останкинском суде Москвы уточнили, что фигуранта отправили под стражу до 21 января 2025 года. При этом сам подозреваемый просил отправить его под домашний арест, так как ему необходимо ухаживать за тяжелобольным отцом. Суд эти доводы не принял и отправил его под стражу.

Ранее трех мужчин осудили за терроризм в Запорожской области.