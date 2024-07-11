Студента из Биробиджана отправили на пять лет в колонию за сотрудничество с СБУ

Студент в ЕАО получил пять лет колонии строгого режима за госизмену

В Еврейской автономной области суд огласил приговор студенту из Биробиджана за госизмену. Его приговорили к пяти годам строгого режима, сообщили журналисты РИА «Новости» .

По данным издания, молодой человек в Интернете по заданию СБУ собирал сведения о российских военных и местах дислокации воинских подразделений в зоне СВО.

Во время следствия студент во всем признался и согласился сотрудничать с правоохранителями.

Суд признал виновным биробиджанца в государственной измене и назначил ему наказание в виде пяти лет колонии строгого режима с ограничением свободы на год. Судья, учитывая смягчающие обстоятельства, назначил обвиняемому более мягкое наказание, чем предусмотрено по этой статье.

На днях в Новосибирской области суд приговорил студента к 20 годам колонии за госизмену, диверсии и участие в террористической организации. Молодой человек, выполняя задания куратора, поджег объект электроснабжения железной дороги, а также попытался снять на видео технику в воинской части.