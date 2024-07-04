Новосибирского студента приговорили к 20 годам за госизмену

В Новосибирской области 19-летний студент получил 20 лет за госизмену

Фото: РИА «Новости»

Жителя Новосибирской области признали виновным в госизмене, диверсии и участии в деятельности террористической организации и приговорили к 20 годам лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба 2-го Восточного окружного военного суда.

По данным следствия, 19-летний студент Игорь Лушко негативно относился к проведению специальной военной операции и заполнил анкету на вступление в украинский «Легион „Свобода России“»*. После чего с ним связался представитель организации и поручил организовывать диверсии на российской территории.

По заданию куратора подсудимый поджег объект электроснабжения железной дороги, а после прибыл к воинской части, чтобы снять находившуюся в ней технику. Информацию он передал куратору. На следующий день Лушко вновь приехал туда, но молодого человека задержали.

Суд назначил Игорю Лушко наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет, с отбыванием первых пяти лет лишения свободы в тюрьме, а оставшейся части срока наказания — в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы в полтора года.

Приговор не вступил в законную силу, его можно обжаловать.

*Запрещенная в России террористическая организация.

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