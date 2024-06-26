Неоднозначно и противоречиво. Идею оценивать поведение школьников раскритиковали

Учитель Казаков раскритиковал предложение об оценках за поведение в школах

Фото: РИА «Новости»

Возможное введение в школах оценок за поведение негативно повлияет на ситуацию в сфере образования. Об этом ведущей 360.ru Елене Кононовой рассказал член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков.

Эксперт предположил, что инициативу либо станут соблюдать в школах лишь формально, либо она создаст ряд проблем.

«Это предложение в виде введения оценки — оно очень неоднозначное и противоречивое. Чиновники пишут и предлагают сложную такую очень тему и ситуацию решить с помощью одного инструмента», — подчеркнул он.

По его словам, инициаторы предложения не знают, как устроена жизнь в школах. Казаков добавил, что недопуск школьников к экзаменам из-за плохих оценок за поведение только усугубит ситуацию.

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