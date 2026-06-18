Сценариста «Прожекторперисхилтон» осудили за убийство участника «Дома-2»

Суд признал сценариста шоу «Прожекторперисхилтон» Станислава Берестового виновным в убийстве участника «Дома-2» Дмитрия Лукина и приговорил к шести годам и семи месяцам строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Судя по материалам дела, в ночь с 13 на 14 апреля 2025 года Лукин выпивал с Берестовым у себя на квартире. В какой-то момент они поссорились, гость схватил кухонный нож и несколько раз ударил хозяина дома в шею, грудь и живот.

От полученных ранений Лукин скончался на месте. Берестового вскоре задержали. Его судили коллегией присяжных, которые признали мужчину виновным.

Ранее внучка бывшего мэра Самары Виктора Тархова — Екатерина — признала вину в убийстве бабушки и дедушки.