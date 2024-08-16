Строившего платные дороги российского бизнесмена объявили в розыск

Бизнесмена Романа Белоусова объявили в федеральный розыск по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источник в силовых структурах.

Правоохранители подали соответствующее ходатайство в Тверской суд Москвы, фигурант являлся бизнес-партнером по нескольким коммерческим проектам братьев Михаила и Евгения Скигиных.

Предположительно, в настоящее время Белоусов находится за пределами России, ему грозит до 10 лет тюремного заключения.

По информации источника издания, Белоусов — бенефициар группы компаний «Платная дорога», которая строит переезды и платные дороги в Московской области. Кроме того, он принимал участие в проекте возведения грузового порта на восточном берегу Сахалина.

Также в 2015 году Белорусов вместе с Евгением Скигиным основал группу компаний «Коноплекс», занимающуюся обработкой и выращиванием технической конопли.

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