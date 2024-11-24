В Марксе объявили план «Перехват» после смертельной стрельбы на улице

Telegram-канал «112»: в Марксе неизвестный выстрелил в 2 мужчин, есть погибший

В Марксе ищут стрелка, напавшего на двух мужчин. Огонь неизвестный открыл на улице. Один из пострадавших скончался, сообщил Telegram-канал «112».

По информации источника канала, преступник скрылся с места происшествия. В городе объявили план «Перехват».

По предварительным данным, один из мужчин, в которых стрелял злоумышленник, погиб. Ему было 33 года. Второго доставили в больницу.

Собеседник «112» уточнил, что стрельба, вероятно, произошла во время дорожного конфликта. Несколько мужчин не поделили дорогу, в итоге один из них стал палить в своих оппонентов.