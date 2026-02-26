Кошмарят ради контента. Жители Мытищ пожаловались на банду подростков в балаклавах

В Мытищах группа подростков в балаклавах систематически нападает на местных жителей, избивает и записывает насилие на видео. Об этом в беседе с Msk1.ru заявила мать одного из пострадавших.

По данным издания, в феврале эта банда избила 16-летнего подростка: они пинали его по голове во дворе. Парня без сознания нашла женщина, вышедшая из подъезда. У пострадавшего диагностировали сотрясение, гематому глаза и ушибы. Но родителям он заявил, что подрался с другом.

Через несколько дней лидер группы выманил подростка на разговор. В подъезде его полтора часа удерживали, угрожали ножом, ракетницей, вырезали свастику на стенах и заставили извиняться на камеру. Вернувшегося домой перепуганного парня мать убедила обратиться в полицию.

В соцсетях нападавших есть видео с избиениями сверстников, разбитыми носами и хвастовством. Один из роликов сняли после очередного нападения 23 февраля: около 20 человек избили двоих прохожих у ТЦ «Красный кит». Жители связывают происходящее с ростом подростковых банд, которые ради контента провоцируют насилие.

В подмосковной полиции подтвердили, что 12 февраля получили заявление от жительницы Мытищ. Участников опросили, но до сих пор не получили документы из медучреждения для назначения экспертизы. Материалы в отношении подростка 2010 года рождения направили в Пушкинское УМВД для постановки на профучет.

По второму происшествию полиция установила троих подростков, их доставили в отдел. На родителей составили протоколы по статье за неисполнение обязанностей по содержанию, воспитанию и защите прав несовершеннолетних. Двоих юношей привлекли за появление в пьяном виде.

В региональном СК в ответ на запрос 360.ru сообщили, что пока не получали обращений от местных жителей или материалов по факту нападений.