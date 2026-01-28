Страдающий ОКР москвич признался в попытке убийства жены и сына

Жителю Москвы, который пытался расправиться с женой и несовершеннолетним сыном, предъявили обвинение. На допросе он признал вину и раскаялся, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По данным столичного СК, вечером 26 января пьяный мужчина минимум четыре раза ударил супругу ножом, а 13-летнего сына — восемь раз. Конфликт произошел в квартире и подъезде дома на Линейном проезде.

«Мужчине предъявлено обвинение. В ходе допроса он дал признательные показания и раскаялся в содеянном. Обвиняемый также сообщил следствию, что конфликт с супругой и сыном возник на почве регулярного употребления им алкогольной продукции», — уточнили в ведомстве.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и назначили судебные экспертизы, в том числе психолого-психиатрическую.

Ранее стало известно, что фигурант наблюдается у психиатра в одной из частных клиник с диагнозом «обсессивно-компульсивное расстройство».