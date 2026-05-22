Сторонника украинских террористов задержали в Подмосковье

Автора публикации с оправданием деятельности запрещенной в России украинской террористической группировки задержали в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.

В ведомстве заявили, что житель Московской области 1977 года рождения опубликовал в Telegram пост, в котором одобрил деятельность запрещенного в России украинского террористического формирования.

Проверившие публикацию специалисты установили, что в тексте содержится оправдание терроризма.

После задержания сотрудники силовых структур провели обыски по месту жительства автора поста и забрали технику, которую он использовал для выхода в интернет.

Следователи завели против задержанного уголовное дело за публичное оправдание терроризма. По решению суда мужчину отправили в следственный изолятор.

В минувший четверг, 21 мая, крымские силовики задержали завербованного украинскими спецслужбами жителя Керчи, готовившего теракт на железной дороге. В ходе обыска его дома правоохранители нашли тайник с самодельной бомбой.