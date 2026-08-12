Столкнувшую дочь с балкона жительницу Подмосковья отправили в СИЗО

Суд Сергиева Посада заключил под стражу женщину, столкнувшую дочь с 10-го этажа

Сергиево-Посадский суд отправил под стражу местную жительницу, столкнувшую трехлетнюю дочь с балкона 10-го этажа. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Московской области.

Женщина останется под стражей до 10 октября 2026 года.

По версии следствия, в ночь с 9 на 10 августа подозреваемая находилась в нетрезвом состоянии. После конфликта с дочкой она вытолкнула ее через ограждение балкона. СК завел дело по статье «Покушение на убийство малолетнего».

Девочку оперативно доставили в больницу. Она получила множественные телесные повреждения находится под наблюдением врачей.

Ранее мать в городе Ачинске Красноярского края задушила пятилетнюю дочь, оставила на железнодорожной насыпи и сбежала. Убийцу оперативно обнаружили и задержали полицейские в другом городе благодаря данным с камер наблюдения.