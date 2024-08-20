Стало известно, зачем мужчина с топором напал на супругов в Новой Москве

СК: напавшим с топором на супругов в Новой Москве мужчиной двигала корысть

Подозреваемый в убийстве и покушении на убийство напал с топором на пожилую супружескую пару в Новой Москве из корыстных соображений. Об этом сообщила пресс-служба столичного Главного следственного управления СК.

Как ранее стало известно, в Новой Москве обнаружили тело 84-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Его 82-летняя супруга была ранена, ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

Подозреваемого удалось найти в кратчайшие сроки. Им оказался 38-летний приезжий из Таджикистана. По предварительной информации, злоумышленник много раз ударил обоих супругов топором. С фигурантом проводят следственные действия, а 21 августа Троицкий районный суд получит ходатайство об избрании меры пресечения.

Ранее в Пензенской области ссора брата и сестры привела к тому, что мужчина взялся за топор.