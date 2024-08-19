Житель Пензенской области набросился с топором на сестру

В Нижнеломовском районе Пензенской области ссора брата и сестры закончилась вмешательством полиции. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на УМВД по области.

Родственники серьезно поссорились, и 51-летний мужчина схватил топор и начал угрожать сестре убийством. Женщине удалось убежать из дома, где разгорелся скандал, и позвонить в полицию.

Агрессивного сельчанина задержали, и он во всем сознался. Несмотря на то, что родственники помирились, в отношении мужчины возбудили уголовное дело.

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