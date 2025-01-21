Стало известно, по какой статье Михаил Пичугин проходит подозреваемым

Дрейфовавший 67 дней в Охотском море Михаил Пичугин проходит подозреваемым по статье о нарушении правил безопасности движения на морском транспорте. Об этом заявил его адвокат Андрей Назаров в беседе с 360.ru.

«Часть 3, статья 263 уголовного кодекса. Это, по сути, нарушение правил судовождения», — сказал он.

Назаров отметил, что обвинения Пичугину еще не предъявляли, а подозреваемый — это не обвиняемый.

«Пока Михаилу никто о вине ничего не говорит. <… > Разбираемся с этим вопросом, все до последней минуты, все эти события, начиная с 9 августа того года», — заявил адвокат.

Также 360.ru удалось связаться с самим Пичугиным. На вопрос о своем состоянии он ответил, что чувствует себя нормально.

Происшествие случилось в начале августа 2024 года. Михаил вместе с братом и 15-летним племянником отправились на катамаране к Шантарским островам. Судно попало в шторм и сбилось с курса. В итоге лодка дрейфовала два месяца в Охотском море, пока ее не нашли рыбаки. Выжил только Пичугин.