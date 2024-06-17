Стало известно, откуда у преступников в ростовском СИЗО оказались флаги ИГИЛ

Shot: флаг ИГИЛ бандитам в ростовское СИЗО передали под видом полотенец

Фото: Unsplash

Преступники, которые взяли  в заложники двух сотрудников ростовского СИЗО, получили  флаг «Исламского государства»* и головные повязки  под видом полотенец. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

«Флаг <…> и повязки, которые были сегодня на головах террористов, передали в ростовское СИЗО-1, предположительно, под видом полотенец», — рассказал источник издания.

Холодное оружие, в том числе ножи и заточки, террористы изъяли у других заключенных.

О захвате заложников в СИЗО-1 Ростова-на Дону стало известно утром в воскресенье, 16 июня. Шестеро арестантов захватили двух сотрудников учреждения. Они заявили, что являются участниками ИГИЛ*. В ходе проведенной спецоперации их ликвидировали.

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