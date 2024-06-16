Стало известно, какие проблемы были в ростовском СИЗО-1 перед захватом

СПЧ: в ростовском СИЗО-1 было 300 лишних заключенных и не хватало сотрудников

СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, где злоумышленники захватили сотрудников в заложники, был переполнен. Об этом сообщил РБК со ссылкой на члена совета по правам человека при президенте Еву Меркачеву.

«Именно в СИЗО-1 поступали люди, которые были обвиняемыми или уже осужденные по террористическим статьям. Их очень много. Сотни человек. Из-за этого СИЗО было в перелимите», — сказала она.

По ее словам, нарушения в изоляторе были «немыслимыми». Число лишних заключенных дошло до 300. Когда узников становится слишком много, то труднее контролировать порядок. При этом не хватало сотрудников, чтобы уследить за всеми.

Ранее правоохранители начали обыскивать заключенных из ростовского СИЗО. Силовики ищут запрещенные предметы.

О захвате заложников в изоляторе стало известно утром 16 июня. Шестеро арестантов выбрались из камеры и схватили двух сотрудников. Захватчиков ранее приговорили по террористической статье. Они заявили, что являются участниками ИГИЛ*.

* Запрещенная в России террористическая организация.