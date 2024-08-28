Неизвестный выстрелил из пневматики в подмосковного школьника

Уголовное дело о хулиганстве возбудили подмосковные следователи после того, как неизвестный открыл стрельбу из пневматической винтовки в поселке Дрожжино Ленинского городского округа и ранил девятилетнего школьника. Об этом сообщила пресс-служба областного главка СК .

В ведомстве уточнили, что выстрелы прогремели вечером в минувший вторник, 27 августа, на футбольном поле, где школьник упражнялся с мячом. В результате стрельбы мальчик получил ранение руки. Пострадавшему ребенку оказали медицинскую помощь, угрозы его жизни нет.

Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве и приступили к поиску неизвестного стрелка. Криминалисты осмотрели место происшествия для установления всей картины случившегося.

В середине августа хирурги детской областной больницы Саратова спасли семилетнего мальчика от смертельного ранения из пневматической винтовки. В ребенка случайно выстрелил его приятель, но пуля пробила сонную артерию, пищевод и желудок. Пострадавшего мальчика в тяжелом состоянии срочно доставили в больницу, где врачи провели экстренную операцию.